Україна виграла медальний залік Дефлімпіади в Бразилії

Збірна України посіла перше місце в командному заліку Дефлімпійських ігор-2021, які приймав бразильський Кашіас-ду-Сул. В активі українців 138 нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НОК.
Україна виграла медальний залік двотижневих змагань. На Іграх спортсменів із вадами слуху українці здобули 138 медалей: 62 золоті, 38 срібних і 38 бронзових.
Збірна України вдруге в історії фінішувала першою на Дефлімпійських іграх. У 2005 році українці стали найкращими в австралійському Мельбурні. Для статусу топ-нації тоді достатньо було виграти 52 медалі.
Другою у командному заліку стала збірна США. Американці здобули лише 55 нагород різного ґатунку. Третьою Дефлімпіаду завершила команда Ірану, в активі якої 40 медалей.
Напередодні футбольна збірна України стала чемпіоном Дефлімпійських ігор. У фіналі "синьо-жовті" здолали Францію (1:0).
До слова, МОК не допустив Росію і Білорусь до тендеру з купівлі телеправ на Олімпійські ігри.
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