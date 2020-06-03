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Украина выходит на стабилизацию по ситуации с коронавирусом, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     03.06.2020 - 11:26
Украина выходит на стабилизацию по ситуации с коронавирусом, - ВОЗ
Фото: Ханс Клюге (euro who int)

Однако, несмотря на снижение числа зараженных по сравнению с апрелем, риск остается высоким

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев коронавируса в некоторых странах. В их число входит Украина и Российская Федерация.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.

Клюге отметил, что несмотря на снижение числа зараженных по сравнению с апрелем, риск остается высоким.

Клюге отметил, что в некоторых странах ситуация стабилизируется.

"Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - отметил он.

Напомним, по состоянию на 3 мая в Украине 24 823 зараженных коронавирусом.

Отметим, с 1 июня в Украине открыли фитнес и спортивные залы, учебные заведения высшего образования, а также возобновляются межобластные пассажирские транспортные перевозки.

Однако, в украинском Минздраве заявили, что некоторые ограничения могут быть продлены и после завершения пятого этапа выхода из карантина 22 июня.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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