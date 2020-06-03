Україна виходить на стабілізацію ситуації з коронавірусом, - ВООЗ

Фото: Ханс Клюге (euro who int)

Однак, незважаючи на зниження кількості заражених порівняно з квітнем, ризик залишається високим

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) бачить поступову стабілізацію чи зниження кількості нових випадків коронавірусу в деяких країнах. У їх число входить Україна і Російська Федерація.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге під час онлайн-брифінгу.

Клюге зазначив, що незважаючи на зниження кількості заражених порівняно з квітнем, ризик залишається високим.

Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/vyaH7N2L9C — WHO/Europe (@WHO_Europe) June 3, 2020

Клюге зазначив, що в деяких країнах ситуація стабілізується.

"Російська Федерація і Україна виходять на цей шлях", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 3 травня в Україні 24 823 заражених коронавірусом.

Відзначимо, з 1 червня в Україні відкрили фітнес і спортивні зали, навчальні заклади вищої освіти, а також відновлюються міжобласні пасажирські транспортні перевезення.

Однак, в українському Міністерстві охорони здоров'я заявили, що деякі обмеження можуть бути продовжені і після завершення п'ятого етапу виходу з карантину 22 червня.

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Автор: Анастасия Рокитна