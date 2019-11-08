Украина на выходных будет одной из самых теплых стран Европы

Погода в Украине в ближайшие выходные, 9-10 ноября, будет одной из самых теплых в Европе. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко

По ее данным, дневная температура воздуха в большинстве областей составит от +14 до +19 градусов тепла, на юге +17+22 градуса. На северо-востоке страны (Харьковская, Сумская, Черниговская области) будет прохладнее - от +10 до +14 градусов. В западных областях в воскресенье также ожидается незначительное похолодание, столбики термометров покажут +10+15 градусов против субботних +14+19 градусов.

Фото (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, 8 ноября погода в Украине будет дождливой в западных областях, температура воздуха днем местами достигнет +20 градусов.

Ранее синоптики также предупреждали, что сегодня в Украине ожидается сильный туман, в результате чего видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман ожидается на Правобережье и в Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 1,5 метра из-за дождей. Повышение уровня воды ожидается в водоемах на западе Украины. Повышение уровня воды в реках будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.