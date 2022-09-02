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Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований из-за РФ

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Киев, Пятница 02 сентября 2022 15:38
Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований из-за РФ Фото: Кабмин принял решение о выходе из Объединенного института ядерных исследований (kmu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Объединенного института ядерных исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Объединенный институт ядерных исследований - это международная межправительственная научно-исследовательская организация. Ее офис находится в Дубно Московской области (Россия). Ее учредителями являются 18 стран участниц.

Чем занимается институт

Институт в Дубно занимается теоретическими и экспериментальными исследованиями в области ядерной физики, физики элементарных частиц и исследованиями конденсированного состояния вещества.

Причина выхода Украины

Еще в марте 2022 года Совет Европейской организации по ядерным исследованиям принял решение о неприемлемости сотрудничества с Россией в научно-технической сфере и приостановил сотрудничество с профильными учреждениями этой страны.

Украинское представительство при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве обратилось к Министерству образования и науки с просьбой инициировать выход из членства организаций, штаб-квартиры которых находятся в России.

До этого украинские ученые осудили отстраненность и бездействие ученых Объединенного института ядерных исследований в связи с российским вторжением.

Напомним, ранее Украина разорвала соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

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Кабинет Министров Украины
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