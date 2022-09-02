Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований из-за РФ
Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Объединенного института ядерных исследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Объединенный институт ядерных исследований - это международная межправительственная научно-исследовательская организация. Ее офис находится в Дубно Московской области (Россия). Ее учредителями являются 18 стран участниц.
Чем занимается институт
Институт в Дубно занимается теоретическими и экспериментальными исследованиями в области ядерной физики, физики элементарных частиц и исследованиями конденсированного состояния вещества.
Причина выхода Украины
Еще в марте 2022 года Совет Европейской организации по ядерным исследованиям принял решение о неприемлемости сотрудничества с Россией в научно-технической сфере и приостановил сотрудничество с профильными учреждениями этой страны.
Украинское представительство при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве обратилось к Министерству образования и науки с просьбой инициировать выход из членства организаций, штаб-квартиры которых находятся в России.
До этого украинские ученые осудили отстраненность и бездействие ученых Объединенного института ядерных исследований в связи с российским вторжением.
Напомним, ранее Украина разорвала соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.
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