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Україна виходить з Об'єднаного інституту ядерних досліджень через РФ

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 15:38
Україна виходить з Об'єднаного інституту ядерних досліджень через РФ Фото: Кабмін прийняв рішення про вихід з Об'єднаного інституту ядерних досліджень (kmu.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів прийняв рішення про вихід України з Об'єднаного інституту ядерних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Об'єднаний інститут ядерних досліджень - це міжнародна міжурядова науково-дослідна організація. Її офіс знаходиться в Дубно Московської області (Росія). Її засновниками є 18 країн учасниць.

Чим займається інститут

Інститут в Дубно займається теоретичними та експериментальними дослідженнями в галузі ядерної фізики, фізики елементарних частинок і дослідженнями конденсованого стану речовини.

Причина виходу України

Ще в березні 2022 року Рада Європейської організації з ядерних досліджень ухвалила рішення про неприйнятність співпраці з Росією в науково-технічній сфері і призупинила співпрацю з профільними установами цієї країни.

Українське представництво при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві звернулося до Міністерства освіти і науки з проханням ініціювати вихід з членства організацій, штаб-квартири яких знаходяться в Росії.

До цього українські вчені засудили відстороненість і бездіяльність вчених Об'єднаного інституту ядерних досліджень у зв'язку з російським вторгненням.

Нагадаємо, раніше Україна розірвала угоду з Російською Федерацією про співробітництво у сфері атомної енергетики.

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