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Україна депортує 9 злодіїв в законі з Росії та Грузії

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 12:21
Україна депортує 9 злодіїв в законі з Росії та Грузії
Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)

Їх затримали протягом останніх двох місяців

З України депортують 9 злодіїв в законі з Грузії та Російської Федерації. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час підсумкової наради відомства, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, їх затримали протягом останніх двох місяців.

"Тільки за останні 2 місяці співробітники підрозділів стратегічних розслідувань затримали 9 так званих злодіїв у законі. Переважно, це громадяни Грузії та Росії. Цих осіб у подальшому буде примусово депортовано за межі України", - заявив Клименко.

Він зазначив, що враховуючи досить лояльне українське законодавство, ці люди можуть спробувати повернутися в Україну.

"Тому департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції потрібно забезпечити супровід до другого читання закону України "Про внесення змін до ККУ щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинним співтовариством", - заявив Клименко.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна рада ухвалила закон про "злодіїв в законі" за основу. У документі викладена нова редакція статті "Створення злочинної організації".

Також РБК-Україна писало, що в серпні СБУ викрила міжрегіональну банду під контролем "злодіїв в законі". Зокрема, злочинна організація контролювала багатомільйонний грошовий оборот, отриманий від незаконної діяльності в різних регіонах.

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