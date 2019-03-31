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Украина из-за выборов усилила морскую охрану


Выборы в Украине сопровождаются усиленными мерами безопасности  

В день выборов в Украине для патрулирования Черного и Азовского морей, а также реки Дунай дополнительно назначили восемь тактических групп морской охраны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что присутствие морской охраны усилили дополнительным корабельно-катерным  составом. Пограничники усилили меры безопасности для оперативного выявления и отслеживания обстановки вокруг стратегических объектов (портов и нефтяных терминалов), чтобы предотвратить провокации и диверсии, в том числе в день выборов президента.

Уточняется, что распределение сил и средств спланировано таким образом, что каждый военнослужащий сможет воспользоваться правом на волеизъявление.

 

Фото: морская охрана (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел назвали наиболее частые нарушения с начала выборов. В частности, с утра в основном фиксируется незаконная агитация и подкуп избирателей.

До этого в министерстве сообщили, что на линии разграничения на Донбассе охрану избирательных участков для голосования на выборах президента Украины обеспечивают более 260 полицейских.

 

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