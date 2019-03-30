ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В полиции рассказали об охране избирательных участков на линии разграничения

Новости » Выборы 2019    30.03.2019 - 22:00
В полиции рассказали об охране избирательных участков на линии разграничения
Фото: охрана участков на линии разграничения (facebook.com/mvs.gov.ua)

Охрану участков обеспечивают более 260 правоохранителей

В Министерстве внутренних дел (МВД) сообщили, что на линии разграничения на Донбассе охрану избирательных участков для голосования на выборах президента Украины обеспечивают более 260 полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в прифронтовых районах Донецкой области находится 2 окружные избирательные комиссии в населенных пунктах Зайцевое и Марьинка, а также 130 избирательных участков, из которых 25 специальных для голосования военнослужащих.

На территории Луганской области на линии разграничения находится 27 избирательных участков в Попаснянском районе, 27 в Станично-Луганском районе, а также 13 в Новоайдаровском.

"Для их круглосуточной охраны и обеспечение публичной безопасности в день выборов задействованы максимальные силы полиции. Они несут службу в рамках операции Объединенных сил", - сообщили в МВД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской обл. полиция охраняет все избирательные участки. Сотрудники полиции обеспечивают круглосуточную охрану окружных и участковых избирательных комиссий, перед привлечением на службу начальники обособленных подразделений проводят инструктажи с личным составом.

В марте в Украину не пропустили 5 журналистов без аккредитации ЦИК В "день тишины" правоохранители получили уже более 150 жалоб
Выборы 2019 Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко ЛуганскДонецкая областьвыборы 2019
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь