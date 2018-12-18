Украина продлила пошлины на импорт товаров из России             

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Пошлины на ввоз российских товаров продлили еще на один год

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря еще на год продлил пошлины на импорт товаров из России. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На заседании правительство одобрило изменения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1146, согласно которым действие пошлины на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года.

Предполагается, что продление пошлин будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации, обеспечению защиты национальных интересов, безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, летом сообщалось, что Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации по делу о пошлинах на минеральные удобрения в пользу Российской Федерации.

20 июля суд ВТО принял решение в пользу РФ по делу о нитрате аммония. В Министерстве экономического развития и торговли Украины уточнили, что группа экспертов удовлетворила лишь часть требований РФ относительно отдельных элементов процедуры антидемпингового расследования.