ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна впроваджує санкції проти археологів через розкопки у Криму

Новини » Політика    28.12.2018 - 06:18
Україна впроваджує санкції проти археологів через розкопки у Криму
Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Черниш розповів, які компанії потрапили до санкційного списку проти Росії

До санкційного списку проти Росії, який підготувала Україна, внесено не тільки політиків і бізнесменів, а й, зокрема, археологів, які незаконно здійснювали розкопки у Криму. Про це заявив міністр України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає РБК-Україна з посиланням на Zik.

"У переліку (санкційному, - ред.) є навіть імена археологів, які незаконно здійснювали розкопки в Криму. Тому ми називаємо цих людей з двох причин: передусім, вимагаємо, щоб з ними не було офіційних контактів. А також наголошуємо, що попри усталену міжнародну практику, вони проводили в межах окупації незаконну діяльність", - заявив міністр.

Він додав, що таким чином створюється негативний імідж, і ці люди "випадають з професійного співтовариства".

Щодо того, коли санкції проти РФ будуть оприлюднені, міністр зазначив, що там дуже багато персональних даних, зокрема фізичних осіб, тому така робота забирає дуже багато часу.

Черниш також розповів, що до списку, крім інших, потрапили компанії, які пов’язані з будівництвом Керченського мосту та бізнес, який працює із російською "оборонкою".

Міністр наголосив, що нові санкції України не пов’язані з тим, що Росія нещодавно запровадила свої.

"Навпаки, росіяни знали, що ми готуємо санкції і їм потрібно було просто продемонструвати щось і зі свого боку", - зазначив Черниш.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів Російської Федерації (РФ) оприлюднив розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були запроваджені санкції.

ФСБ заявила про встановлене загородження між Кримом і материковою Україною Розвідувальний літак США почав патрулювання окупованого Криму
Новини України КримархеологияСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся