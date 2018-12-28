Україна впроваджує санкції проти археологів через розкопки у Криму

Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Черниш розповів, які компанії потрапили до санкційного списку проти Росії

До санкційного списку проти Росії, який підготувала Україна, внесено не тільки політиків і бізнесменів, а й, зокрема, археологів, які незаконно здійснювали розкопки у Криму. Про це заявив міністр України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає РБК-Україна з посиланням на Zik.

"У переліку (санкційному, - ред.) є навіть імена археологів, які незаконно здійснювали розкопки в Криму. Тому ми називаємо цих людей з двох причин: передусім, вимагаємо, щоб з ними не було офіційних контактів. А також наголошуємо, що попри усталену міжнародну практику, вони проводили в межах окупації незаконну діяльність", - заявив міністр.

Він додав, що таким чином створюється негативний імідж, і ці люди "випадають з професійного співтовариства".

Щодо того, коли санкції проти РФ будуть оприлюднені, міністр зазначив, що там дуже багато персональних даних, зокрема фізичних осіб, тому така робота забирає дуже багато часу.

Черниш також розповів, що до списку, крім інших, потрапили компанії, які пов’язані з будівництвом Керченського мосту та бізнес, який працює із російською "оборонкою".

Міністр наголосив, що нові санкції України не пов’язані з тим, що Росія нещодавно запровадила свої.

"Навпаки, росіяни знали, що ми готуємо санкції і їм потрібно було просто продемонструвати щось і зі свого боку", - зазначив Черниш.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів Російської Федерації (РФ) оприлюднив розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були запроваджені санкції.