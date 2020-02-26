Украина вводит новые пошлины на российскую металлопродукцию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые пошлины составят 50,09%

Украина весной введет новые пошлины на металлопродукцию из Российской Федерации - на уровне 50,09%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное в "Урядовом курьере".

Сообщается, что пошлины в отношении российской металлопродукции вводятся сроком на пять лет. Под новые пошлины попадают стальные провода, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием, за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали.

"Окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на пять лет путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины по ставке 50,09%", - говорится в опубликованном решении.

Напомним, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.

До этого торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью РБК-Украина заявил, что Украина в торговых отношениях с Российской Федерацией дошла до максимального уровня эмбарго. При этом торговля между странами будет все равно продолжаться.

"Если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, будет усиливаться торговое эмбарго. Но только до определенного уровня. Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли", - отметил он.