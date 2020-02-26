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Україна вводить нові мита на російську металопродукцію

Новини » Економіка     26.02.2020 - 18:58
Україна вводить нові мита на російську металопродукцію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові мита становитимуть 50,09%

Україна навесні введе нові мита на металопродукцію з Російської Федерації - на рівні 50,09%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, опубліковане в "Урядовому кур'єрі".

Повідомляється, що мита щодо російської металопродукції вводяться строком на п'ять років. Під нові мита потрапляють сталеві проводи, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям, за винятком кручених проводів, тросів, канатів з нержавіючої сталі.

"Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 50,09%", - йдеться в опублікованому рішенні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Кабінет міністрів України продовжив на рік дію мита відносно товарів з Російської Федерації до 31 грудня 2020 року.

До цього торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна в торгових відносинах з Російською Федерацією дійшла до максимального рівня ембарго. При цьому торгівля між країнами все одно триватиме.

"Якщо ситуація з безпекою буде погіршуватися, буде посилюватися торговельне ембарго. Але тільки до певного рівня. Думаю, що до максимального рівня торговельного ембарго з Росією ми вже дійшли", - зазначив він.

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