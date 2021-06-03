Украина вводит "налог на Google": Рада приняла закон во втором чтении

"За" проголосовали 283 нардепа.

Закон отменяет налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.

Для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, вводят упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.

Ранее глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Закон определяет перечень электронных услуг.

Освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке образовательных услуг. Речь идет о доступе к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в интернете из отраслей знаний и специальностей, по которым готовят соискателей высшего образования, проведение и предоставление которых не требует участия человека, в том числе путем предоставления доступа к виртуальным классам, образовательным ресурсам, в которых ученики (слушатели) выполняют задания онлайн, а оценки выставляются автоматически, без участия человека.

Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).

Вводится электронный сервис для нерезидентов для их коммуникации с контролирующим органом Украины.

Предусмотрена упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте.

Нерезидентов освобождают от обязанности регистрировать налоговые накладные.