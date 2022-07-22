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Украина вводит безвиз с одной из стран Центральной Америки

Фото: Гватемала отменила визовый режим для украинцев (Omar Marques/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о безвизовом режиме с Гватемалой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что граждане Украины и Гватемалы с действительными паспортами для заграничных поездок смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, в прошлом году Украина ввела безвизовый режим с Перу.

При этом с 1 июля 2022 года из-за военного вторжения отменен безвиз с Российской Федерацией.

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Безвизовый режимГватемала