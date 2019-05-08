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Украина вводит безвиз с еще одной страной Карибского бассейна

Новости » Общество    08.05.2019 - 12:24
Украина вводит безвиз с еще одной страной Карибского бассейна
Иллюстративное фото (twitter.com/DPSU_ua)

Кабмин одобрил проект соглашения о безвизе с Доминикой

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой, которая находится в Карибском бассейне. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании одобрили проект соглашения с правительством Содружества Доминики, а также уполномочили посла Украины в Британии Наталью Галибаренко подписать его.

Таким образом, граждане Украины смогут посещать Доминику без виз не более 90 дней в течение 180-дневного срока. Если срок пребывания превышает 90 дней, независимо от целей поездки, виза остается обязательной.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в 2018 году вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудой, которая также находится в Карибском бассейне. Украинцы с действующими проездными документами могут находиться в этой стране без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней

В 2017 году Федерация Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис отменила визы для жителей Украины.

 

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