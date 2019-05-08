Україна вводить безвіз з ще однією країною Карибського басейну

Ілюстративне фото (twitter.com/DPSU_ua)

Кабмін схвалив проект угоди про безвіз з Домінікою

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою, яка знаходиться в Карибському басейні. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні схвалили проект угоди з урядом Співдружності Домініки, а також уповноважили посла України в Британії Наталю Галибаренко підписати її.

Таким чином, громадяни України зможуть відвідувати Домініку без віз не більше 90 днів протягом 180-денного строку. Якщо строк перебування перевищує 90 днів, незалежно від цілей поїздки, віза залишається обов'язковою.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в 2018 році набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбуда, яка також знаходиться в Карибському басейні. Українці з діючими проїзними документами можуть перебувати в цій країні без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів

У 2017 році Федерація Святого Крістофера (Сент-Кіттс) і Невіс скасувала візи для жителів України.