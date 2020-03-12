Украина может ввести учет приезжих из эпидемически опасных стран

В рамках карантина из-за коронавируса в Украине могут ввести учет приезжих из эпидемически опасных стран. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минздрава Украины с новостями о коронавирусе.

Сообщается, что правительство ограничит количество действующих пунктов пропуска через государственную границу и усилит на них контроль. Данное решение будет принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Кроме того, согласно документу, в Украине может быть введен учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран, а в случае осложнения эпидемической ситуации за ними может быть установлен медицинский надзор", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее был опубликован список запрещенных для экспорта товаров на время карантина. В него вошли медицинские маски и перчатки.

В Казатине Винницкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину. Сам он длительное время проживает в Баварии, но 1 марта прибыл в Украину и спустя неделю почувствовал ухудшение состояния здоровья.