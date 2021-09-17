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Украина ввела санкции против семи сотрудников ФСБ за отравление Навального

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Пятница 17 сентября 2021 19:10
Украина ввела санкции против семи сотрудников ФСБ за отравление Навального Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России. Ограничения были введены за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Сегодня были введены санкции против первых людей. Семь должностных лиц, которые были непосредственно причастны. Сотрудники ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального. Они попали под санкции", - заявил Данилов.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа 2020 года. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".

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