Украина ввела санкции против семи сотрудников ФСБ за отравление Навального
Украина ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России. Ограничения были введены за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
"Сегодня были введены санкции против первых людей. Семь должностных лиц, которые были непосредственно причастны. Сотрудники ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального. Они попали под санкции", - заявил Данилов.
Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа 2020 года. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.
Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".