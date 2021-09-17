ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна ввела санкції проти семи співробітників ФСБ за отруєння Навального

Новость на русском →
П'ятниця 17 вересня 2021 19:10
Україна ввела санкції проти семи співробітників ФСБ за отруєння Навального Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна ввела санкції проти семи співробітників Федеральної служби безпеки Росії. Обмеження були введені за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

"Сьогодні були введені санкції проти перших людей. Сім посадових осіб, які були безпосередньо причетні. Співробітники ФСБ РФ, причетних до отруєння Навального. Вони потрапили під санкції", - заявив Данілов.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня 2020 року. Тоді він знепритомнів під час перельоту з Томська до Москви. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "новачок".

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО ФСБ Навальний Санкції
NEWS
Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН
Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт