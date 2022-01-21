Украина ввела санкции против российских предприятий: полный список

Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) еще 30 декабря 2021 года. А 21января санкции введены в действие указом президента Украины.
В "черный список" Украины попали 24 предприятия. Для всех их введены одинаковые ограничения. В частности, это:
блокирование активов;
ограничение торговых операций;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
В списке оказались такие предприятия, как:
Акционерное общество "Ленпромтранспроект";
Акционерное общество "Страховая бизнес группа";
Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности";
Акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс";
Открытое акционерное общество "Гипрошахт";
Открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор";
COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
Общество с ограниченной ответственностью "АЛАРМ911 НЕВА";
Общество с ограниченной ответственностью "Геоземстрой";
Общество с ограниченной ответственностью "Крымсетьэнергопроект";
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт диагностики";
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства";
Общество с ограниченной ответственностью "Нивад";
Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС ПРОЕКТ";
Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект";
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС";
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Трансстрой";
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России";
Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации";
Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации";
Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие";
Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны";
государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".