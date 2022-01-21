Україна ввела санкції проти російських підприємств: повний список

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій прийняла Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще 30 грудня 2021 року. А 21 січня санкції введені в дію указом президента України.
До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства. Для всіх їх введені однакові обмеження. Зокрема, це:
блокування активів;
обмеження торгових операцій;
запобігання виведенню капіталів за межі України;
призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.
У списку опинилися такі підприємства, як:
Акціонерне товариство "Ленпромтранспроект";
Акціонерне товариство "Страхова бізнес Група";
Акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості";
Акціонерне товариство Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес";
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гіпрошахт";
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор";
COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРМ911 НЕВА";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Геозембуд";
Товариство з обмеженою відповідальністю "Крымсетьэнергопроект";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ діагностики";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ перспективного містобудування";
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нивад";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ПРОЕКТ";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Транспроект";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ТЮС";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "Трансстрой";
Федеральне казенне установа "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "модернізація транспортної системи Росії";
Федеральне державне підприємство "відомча Охорона залізничного транспорту Російської Федерації";
Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації";
Фонд проектів соціального ТА культурного ПРИЗНАЧЕННЯ "національна культурна спадщина";
Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони";
державна Автономна установа міста Севастополя"Центр розвитку туризму".