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Україна ввела санкції проти російських підприємств: повний список

Автор: Наталья Скороход

Україна ввела персональні економічні санкції проти російських підприємств і організацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій прийняла Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще 30 грудня 2021 року. А 21 січня санкції введені в дію указом президента України.

До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства. Для всіх їх введені однакові обмеження. Зокрема, це:

  • блокування активів;
  • обмеження торгових операцій;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

У списку опинилися такі підприємства, як:

  • Акціонерне товариство "Ленпромтранспроект";
  • Акціонерне товариство "Страхова бізнес Група";
  • Акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості";
  • Акціонерне товариство Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес";
  • ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гіпрошахт";
  • ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор";
  • COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРМ911 НЕВА";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Геозембуд";
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "Крымсетьэнергопроект";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ діагностики";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ перспективного містобудування";
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "Нивад";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ПРОЕКТ";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Транспроект";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ТЮС";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "Трансстрой";
  • Федеральне казенне установа "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "модернізація транспортної системи Росії";
  • Федеральне державне підприємство "відомча Охорона залізничного транспорту Російської Федерації";
  • Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації";
  • Фонд проектів соціального ТА культурного ПРИЗНАЧЕННЯ "національна культурна спадщина";
  • Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони";
  • державна Автономна установа міста Севастополя"Центр розвитку туризму".

Нагадаємо, що Україна також ввела санкції проти російського дизайнера Лебедєва. Ему заблокували активи і заблокували фінансові операції.

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