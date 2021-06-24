Украина ввела санкции против окружения Путина

В украинский санкционный список, который утвердили на заседании Совета нацбезопасности и обороны, в частности, попали братья Ротенберг и их многочисленные родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров и командующий Росгвардии Виктор Золотов.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.

Санкции были введены на три года.