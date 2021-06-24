Україна запровадила санкції проти оточення Путіна

До українського санкційного списку, який затвердили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, зокрема, потрапили брати Ротенберг та їх численні родичі, російський бізнесмен Олег Дерипаска, голова "Газпрому" Олексій Міллер, генеральний директор "Газпром-медіа Холдинг" Олександр Жаров та командувач Росгвардії Віктор Золотов.

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження.

Санкції були введені на три роки.