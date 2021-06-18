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Украина ввела санкции против хакеров, причастных к разработке вируса Petya

Автор: РБК-Украина

Украина ввела санкции против хакеров, которые причастны к разработке компьютерного вируса Petya. В частности, санкции введены против четырех юридических и шести физических лиц.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Решением СНБО применили санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, аффилированных со спецслужбами Российской Федерации. Они причастны к разработке вируса Petya. Они его администрировали и организовывали кибератаки в Украине", - заявил он.

Напомним, в марте 2021 года в Совете нацбезопасности и обороны заявили, что Россия осуществила кибератаку на Украину в ответ на введение санкций.

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