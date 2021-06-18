Україна ввела санкції проти хакерів, причетних до розробки вірусу Petya

Україна ввела санкції проти хакерів, які причетні до розробки комп'ютерного вірусу Petya. Зокрема, санкції введені проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб.
"Рішенням РНБО застосували санкції щодо чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, афілійованих зі спецслужбами Російської Федерації. Вони причетні до розробки вірусу Petya. Вони його адміністрували і організовували кібератаки в Україні", - заявив він.
Нагадаємо, в березні 2021 року в Раді нацбезпеки і оборони заявили, що Росія здійснила кібератаку на Україну у відповідь на введення санкцій.