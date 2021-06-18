RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна ввела санкції проти хакерів, причетних до розробки вірусу Petya

Автор: РБК-Україна

Україна ввела санкції проти хакерів, які причетні до розробки комп'ютерного вірусу Petya. Зокрема, санкції введені проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Рішенням РНБО застосували санкції щодо чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, афілійованих зі спецслужбами Російської Федерації. Вони причетні до розробки вірусу Petya. Вони його адміністрували і організовували кібератаки в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, в березні 2021 року в Раді нацбезпеки і оборони заявили, що Росія здійснила кібератаку на Україну у відповідь на введення санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОхакериСанкції