Україна ввела санкції проти двох власників "Донецькоблгазу"

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року. Рішення передбачає введення санкцій проти двох компаній, які є власниками "Донецькоблгазу" .

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Санкції РНБО, які було введено на 3 роки, передбачають:

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, ці компанії є співвласниками ПАТ "Донецькоблгаз".

Згідно з рішенням РНБО, санкції вводяться проти компаній Endless Moonlight Limited та Trading Field Limited, які зареєстровані на території Гонконгу.

Нагадаємо, на початку березня "Донецькоблгаз" потрапив у скандал, припинивши газопостачання котелень Донецької області. У "Нафтогазі" заявили, що компанія не мала права припиняти газопостачання, а СБУ почала розслідування за фактом диверсії.

Після цього в РНБО анонсували перевірку "Донецькоблгазу". У разі виявлення порушень "Донецькоблгаз" планували забрати в державне управління. А вже 19 березня суд передав половину акцій "Донецькоблгазу" у розпорядження АРМА.