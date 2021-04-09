Україна ввела санкції проти двох власників "Донецькоблгазу"
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року. Рішення передбачає введення санкцій проти двох компаній, які є власниками "Донецькоблгазу".
Згідно з рішенням РНБО, санкції вводяться проти компаній Endless Moonlight Limited та Trading Field Limited, які зареєстровані на території Гонконгу.
За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, ці компанії є співвласниками ПАТ "Донецькоблгаз".
Санкції РНБО, які було введено на 3 роки, передбачають:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій;
- заборона участі у приватизації;
- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;
- заборона збільшення розміру статутного капіталу;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод.
Нагадаємо, на початку березня "Донецькоблгаз" потрапив у скандал, припинивши газопостачання котелень Донецької області. У "Нафтогазі" заявили, що компанія не мала права припиняти газопостачання, а СБУ почала розслідування за фактом диверсії.
Після цього в РНБО анонсували перевірку "Донецькоблгазу". У разі виявлення порушень "Донецькоблгаз" планували забрати в державне управління. А вже 19 березня суд передав половину акцій "Донецькоблгазу" у розпорядження АРМА.