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Україна ввела санкції проти двох власників "Донецькоблгазу"

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 22:09
Україна ввела санкції проти двох власників "Донецькоблгазу" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року. Рішення передбачає введення санкцій проти двох компаній, які є власниками "Донецькоблгазу".

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, санкції вводяться проти компаній Endless Moonlight Limited та Trading Field Limited, які зареєстровані на території Гонконгу.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, ці компанії є співвласниками ПАТ "Донецькоблгаз".

Санкції РНБО, які було введено на 3 роки, передбачають:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій;
  • заборона участі у приватизації;
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу;
  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод.

Нагадаємо, на початку березня "Донецькоблгаз" потрапив у скандал, припинивши газопостачання котелень Донецької області. У "Нафтогазі" заявили, що компанія не мала права припиняти газопостачання, а СБУ почала розслідування за фактом диверсії.

Після цього в РНБО анонсували перевірку "Донецькоблгазу". У разі виявлення порушень "Донецькоблгаз" планували забрати в державне управління. А вже 19 березня суд передав половину акцій "Донецькоблгазу" у розпорядження АРМА.

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