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Украина ввела повышенные пошлины на импорт минудобрений из РФ

НовостиПолитика    27.03.2018 - 02:36
Фото: экспорт (РБК-Украина)
Фото: экспорт (РБК-Украина)

Антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ - 42,96%

Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

Решение вступает в силу со дня публикации сообщения в "Правительственном курьере".

"Антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 42,96%", - пишет пресс-центр.

Сообщается, что комиссия рассмотрела материалы, касающиеся поставок удобрений со стороны российских производителей и экспортеров, и увидела многочисленные нарушения в процессе подготовки импорта в Украину, а также обнаружила "существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков".

С целью недопущения обхода антидемпинговых мер со стороны производителей из РФ и экспортеров минудобрений, комиссия изменила описание товаров.

Также чтобы недопустить создание искусственного дефицита минудобрений на внутреннем рынке, комиссия решила обратиться в Кабмин с просьбой направить обращение в ВР с предложением активизировать работу над принятием проекта Закона № 6422 "О внесении изменений в Закон Украины" "О таможенном тарифе Украины" с целью диверсификации поставок удобрений в Украину.

"Обратиться в Антимонопольный комитет Украины с предложением о принятии мер по контролю за ценами на удобрения на внутреннем рынке Украины; проработать вопрос обращения в Кабинет Министров Украины с предложением об исключении товара, являющегося объектом применения антидемпинговых мер из перечня товаров, запрещенных к ввозу в Украину из РФ", - огласила свое решение Межведомственная комиссия по международной торговле.

Напомним, правительство урегулировало процесс отбора руководителей крупнейших госпредприятий.


 

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Теги публикации: МЭРТ, Российская Федерация, импорт, удобрения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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