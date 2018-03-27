Україна ввела підвищені мита на імпорт міндобрив з РФ

Антидемпінгове мито для ВАТ "Дорогобуж" складе 29,25%, для інших експортерів і в цілому для РФ - 42,96%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 26 березня розширила дію антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) з Російської Федерації. Про це інформує прес-служба Мінекономрозвитку.

Рішення набуває чинності з дня публікації повідомлення в "Урядовому кур'єрі".

"Антидемпінгове мито для ВАТ "Дорогобуж" складе 29,25%, для інших експортерів і в цілому для Російської Федерації - 42,96%", - пише прес-центр.

Повідомляється, що комісія розглянула матеріали, що стосуються постачання добрив з боку російських виробників і експортерів, і побачила численні порушення в процесі підготовки імпорту в Україну, а також виявила "існування загрози подальшого обходу діючих антидемпінгових заходів щодо нітрату амонію з боку таких постачальників"

З метою недопущення обходу антидемпінгових заходів з боку виробників з РФ і експортерів міндобрив, комісія змінила опис товарів.

Також щоб не допустити створення штучного дефіциту міндобрив на внутрішньому ринку, комісія вирішила звернутися в Кабмін з проханням направити звернення до ВР з пропозицією активізувати роботу над прийняттям проекту Закону № 6422 "Про внесення змін в Закон України" "Про митний тариф України" з метою диверсифікації поставок добрив в Україну.

"Звернутися в Антимонопольний комітет України з пропозицією щодо вжиття заходів по контролю за цінами на добрива на внутрішньому ринку України; опрацювати питання звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про виключення товару, який є об'єктом застосування антидемпінгових заходів з переліку товарів, заборонених до ввезення в Україну з РФ", - виголосила своє рішення Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

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