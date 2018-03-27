Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна ввела підвищені мита на імпорт міндобрив з РФ

НовиниПолітика    27.03.2018 - 02:36
Фото: експорт (РБК-Україна)
Фото: експорт (РБК-Україна)

Антидемпінгове мито для ВАТ "Дорогобуж" складе 29,25%, для інших експортерів і в цілому для РФ - 42,96%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 26 березня розширила дію антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) з Російської Федерації. Про це інформує прес-служба Мінекономрозвитку.

Рішення набуває чинності з дня публікації повідомлення в "Урядовому кур'єрі".

"Антидемпінгове мито для ВАТ "Дорогобуж" складе 29,25%, для інших експортерів і в цілому для Російської Федерації - 42,96%", - пише прес-центр.

Повідомляється, що комісія розглянула матеріали, що стосуються постачання добрив з боку російських виробників і експортерів, і побачила численні порушення в процесі підготовки імпорту в Україну, а також виявила "існування загрози подальшого обходу діючих антидемпінгових заходів щодо нітрату амонію з боку таких постачальників"

З метою недопущення обходу антидемпінгових заходів з боку виробників з РФ і експортерів міндобрив, комісія змінила опис товарів.

Також щоб не допустити створення штучного дефіциту міндобрив на внутрішньому ринку, комісія вирішила звернутися в Кабмін з проханням направити звернення до ВР з пропозицією активізувати роботу над прийняттям проекту Закону № 6422 "Про внесення змін в Закон України" "Про митний тариф України" з метою диверсифікації поставок добрив в Україну.

"Звернутися в Антимонопольний комітет України з пропозицією щодо вжиття заходів по контролю за цінами на добрива на внутрішньому ринку України; опрацювати питання звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про виключення товару, який є об'єктом застосування антидемпінгових заходів з переліку товарів, заборонених до ввезення в Україну з РФ", - виголосила своє рішення Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Нагадаємо, уряд врегулював процес відбору керівників найбільших держпідприємств.

 

У Британії розповіли, скільки людей могли піддатися ризику отруєння в Солсбері Справа Скрипаля: російських дипломатів висилають з ряду країн (оновлюється)
Теги публікації: МЕРТ, Російська Федерація, импорт, удобрения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top