Правительство урегулировало процесс отбора руководителей крупнейших госпредприятий

Изменения касаются особо важных для экономики страны предприятий

Кабинет министров урегулировал процесс конкурсного отбора руководителей особо важных для экономики предприятий. Изменения в постановление КМУ №777 были приняты правительством в среду, 21 марта, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Фото: постановление КМУ от 21 марта 2018 года (КМУ)

Согласно документу, механизм касается отбора руководителей особо важных для экономики государственных предприятий, а именно: предприятий, стоимость активов которых превышает 2 млрд гривен, или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 млрд гривен.

"Мы все видим, что существующий механизм отбора руководителей не работал должным образом. А большие перерывы в работе Комитета по назначению автоматически отсеивают хороших, профессиональных кандидатов. Поэтому мы разработали изменения в постановление КМУ №777, которые позволят обеспечить качественную работу Номинационного комитета и найти профессиональных, высококвалифицированных руководителей для эффективного управления работой ключевых госпредприятий ", - прокомментировал внесенные изменения первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Таким образом, принятые изменения предусматривают:

- новый персональный состав комитета по назначениям;

Отныне Комитет по назначениям руководителей особо важных государственных предприятий (Номинационный комитет) - это коллегиальный орган, состоящий из 4 членов с правом голоса (представителей правительства) и 4 членов с правом совещательного голоса (независимые негосударственные эксперты). Членами Комитета с правом голоса правительство определило министра Кабинета министров Украины, первого заместителя министра экономического развития и торговли, первого заместителя министра финансов и руководителя органа управления госпредприятия (представитель меняется для каждого конкурса).

Персональный состав независимых негосударственных экспертов, которые станут членами комитета по назначению, будут утверждены правительством дополнительно.

Таким образом, комитет по назначению будет состоять из 8 членов вместо 18. Кворум, необходимый для проведения заседания - 3 члена с правом голоса.

- новая комиссия, которая осуществляет предварительный отбор;

Вместо отборочных комиссий при каждом органе управления, образуется единая комиссия по отбору. К ней предлагается включить двух представителей секретариата Кабинета министров Украины, представителя Минюста, представителя соответствующего органа управления и эксперта по подбору персонала, принимающего участие в работе комиссии с правом совещательного голоса. В то же время, заседание комиссии является правомочным, даже если орган управления не определил своего представителя.

- специалист по подбору персонала;

Специалист по подбору персонала (рекрутинговая компания, выбранная на тендере) проводит предварительный отбор кандидатов: оценивает резюме, проводит собеседования с кандидатами и определяет пять претендентов. комиссия по отбору должна подавать на рассмотрение комитета кандидатов, которых выбрал специалист по подбору персонала и может заменить не более 2 кандидатур.

Услуги специалиста по подбору персонала могут оплачиваться за счет госпредприятия, или госбюджета, или международной технической помощи.

- открытие вакансии;

Госпредприятия должны сообщить Кабинету министров об открытии вакансии руководителя не позднее чем через 5 дней после ее открытия и о контракте с руководителем особенно важного для экономики предприятия, срок которого истекает в следующем месяце, не позднее 30-го числа.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде освободить иностранцев-руководителей государственных предприятий от подачи е-деклараций.