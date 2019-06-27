Украина ввела пошлины на металлургическую продукцию из РФ и Китая

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На российский коррозионностойкий прокат введут пошлины в размере более 47%

Министерство экономического развития и торговли Украины сообщает, что Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на коррозионностойкий прокат из России и Китая сроком на 5 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

Указано, что на российский коррозионностойкий прокат введут пошлины в размере 47,57%. При этом на аналогичные товары из Китая пошлины составят 22,78%.

"Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из Российской Федерации и Китая сроком на 5 лет. Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт в Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китайской Народной Республики - 22,78%", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ввели антидемпинговые пошлины на импорт товаров из пинополиуринов независимо от страны-происхождения в размере 11,22%.

Напомним, в мае Украина в ответ на экономические санкции России ввела специальную пошлину на все товары из этой страны.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина расширила эмбарго на российские товары. Таким образом, был ограничен импорт цемента и фанеры из РФ.

Отметим, в декабре 2018-го Кабинет министров продлил пошлины на импорт товаров из России до конца 2019 года. Предполагается, что продление пошлин будет способствовать экономическому противодействию РФ и обеспечению защиты национальных интересов.