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Україна запровадила мита на металургійну продукцію з РФ та Китаю

Новини » Економіка    27.06.2019 - 12:55
Україна запровадила мита на металургійну продукцію з РФ та Китаю
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На російський корозостійкий прокат запровадять мита у розмірі понад 47%

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України повідомляє, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі запровадила антидемпінгові мита на корозостійкий прокат з Росії та Китаю строком на 5 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЕРТ.

Вказано, що на російський корозостійкий прокат запровадять мита у розмірі 47,57%. При цьому на аналогічні товари з Китаю мита складуть 22,78%.

"Для захисту українського виробника плоского прокату було вирішено застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товарів походженням з Російської Федерації та Китаю строком на 5 років. Для виробників, експортерів товару з РФ визначено ставку антидемпінгового мита на імпорт в Україну на рівні 47,57%, а для виробників, експортерів з Китайської Народної Республіки - 22,78%", - сказано у повідомленні міністерства.

Крім того, запровадили антидемпінгові мита на імпорт товарів з пінополіуринів незалежно від країни-походження у розмірі 11,22%.

Нагадаємо, в травні Україна у відповідь на економічні санкції Росії ввела спеціальне мито на всі товари з цієї країни.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна розширила ембарго на російські товари. Таким чином, був обмежений імпорт цементу і фанери з РФ.

Відзначимо, в грудні 2018 року Кабінет міністрів продовжив мита на імпорт товарів з Росії до кінця 2019 року. Передбачається, що продовження мит сприятиме економічному протидії РФ і забезпечення захисту національних інтересів.

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