Украина введет санкции против 11 актеров РФ и призовет Запад к аналогичному шагу

"По представлению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства культуры и информационной политики, Кабинет министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер сроком на 3 года к 11 граждан РФ", - говорится в сообщении.

Речь идет о следующих деятелях культуры и искусства РФ:

1. Вдовиченков Владимир Владимирович

2. Эппле Жанна Владимировна

3. Кабо Ольга Игоревна

4. Орлов Дмитрий Анатольевич

5. Петров Александр Андреевич

6. Пронин Евгений Сергеевич

7. Сланевская Анастасия Владимировна

8. Стычкин Евгений Алексеевич

9. Смесевский Ярослав Александрович

10. Трубинер Павел Константинович

11. Чадов Алексей Александрович

"Проект акта разработан в инициативном порядке, по результатам обработки сведений, приведенных в письме Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым. Установленные граждане выступают нарушителями порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым и г. Севастополь, учитывая характер своей публичной деятельности, осуществляют деструктивные действия в ущерб национальным интересам и безопасности Украинского народа путем реализации попыток формирования соответствующего общественного мнения", - говорится в документе.

Предложенный пакет санкций предусматривает отказ россиянам в предоставлении и отмене, а также применение других запретов въезда на территорию Украины.

"После принятия соответствующего решения СНБО и вступления его в силу, Министерство иностранных дел должно проинформировать об этом решении компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что для россиян, желающих въехать на территорию оккупированного Крыма, есть законный способ.

"Эти деятели "культуры" пренебрегают законами нашего государства, пренебрегают международным правом. Если им хочется в украинский Крым, то ли на отдых, то ли попеть, вариант один: через один из трех КПВВ пересечь админграницу и попасть на территорию украинского полуострова, соблюдая нормы украинского законодательства", - подчеркнул заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

"Когда под маской культуры скрывается откровенное пренебрежение к суверенитету и территориальной целостности Украины, речь идет не о деятелях культуры, а о деятелей кремлевской пропаганды, к которым должны быть применены жесткие санкции со стороны нашего государства", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.