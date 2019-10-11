Украина во второй раз подряд уверенно обыграла Литву в отборе Евро-2020

Сборная Украины обыграла команду Литвы в матче 7 тура группового этапа квалификации Евро-2020. Поединок на стадионе "Металлист" в Харькове завершился со счетом 2:0.

Героем матча стал полузащитник Руслан Малиновский, оформивший дубль на 29 и 58 минутах.

После домашней победы подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство и еще на шаг приблизились к получению путевки на Евро-2020.

Теперь на счету украинцев 16 очков в турнирной таблице группы В. Португалия набрала 11 очков, у идущей на третьем месте Сербии - 7.

Чтобы гарантировать себе место в финальной стадии турнира, национальной команде нужно набрать хотя бы одно очко в оставшихся двух матчах против Португалии и Сербии или не проиграть сербам с разницей более чем в пять мячей.

С действующими чемпионами Европы главная команда Украины встретится в Киеве в понедельник, 14 октября, выездной матч с Сербией запланирован на 17 ноября.

В последнем матче квалификации сборная Украины очень уверенно взяла три очка в Вильнюсе. В первом тайме голы забили Зинченко и Марлос, а во втором тайме дальним ударом отличился Малиновский.