Сборная Украины начала подготовку к октябрьским матчам отбора Евро-2020

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Сборная Украины 7 октября начала подготовку к поединкам отбора на Евро-2020 против команд Литвы и Португалии. Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали в Харькове на день раньше. Игроки же прибыли в расположение главной команды страны в понедельник.

Большинство сборников прилетели регулярным утренним рейсом. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом - Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук прибудут в расположение сборной ближе к вечеру.

Уже завтра сборная Украины проведет открытую тренировку на стадионе "Металлист", а сегодня состоится встреча игроков с болельщиками.

Відкрите тренування збірної в Харкові!



- ОСК «Металіст»



- 8 жовтня, 19:00



Став в коментарях “+” якщо вже відмінив всі справи для перегляду матчу з Литвою 11 жовтня. Подивимось скільки у збірної дванадцятих гравців. #МиЗбірна #всінастадіон pic.twitter.com/3vwYzhxkV7 — Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) September 26, 2019

Напомним, 11 октября в Харькове "сине-желтые" будут принимать сборную Литвы. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.