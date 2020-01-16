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В Украине более 200 человек умерли от СПИДа в декабре

Новости » Общество     16.01.2020 - 19:13
В Украине более 200 человек умерли от СПИДа в декабре
Иллюстративное фото (УНИАН)

В декабре прошлого года в 509 пациентов диагностирован СПИД

В Украине зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 228 человек умерли от синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИДа) в декабре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).

По данным Минздрава, в декабре прошлого года в Украине официально зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 509 пациентов диагностирован СПИД, а 228 человек умерли от Спида

В Центре назвали пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2019 года:

  • гетеросексуальный - 1 118;
  • гомосексуальный - 36;
  • парентеральный - 426;
  • вертикальный - 228;
  • неизвестный - 7.

Также в Центре отметили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября прошлого года остается половой путь передачи инфекции.

Добавим, что Украина приняла Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года. Реализация Стратегии поможет охватить комплексными профилактическими услугами 90% лиц из групп населения с высоким риском поражения ВИЧ и охватить антиретровирусной терапией и достичь вирусной супрессии в 95%, что будет способствовать снижению уровня смертности от болезней, обусловленных СПИДом, на 90%.

Напомним, американские ученые из Abbott Laboratories впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита (ВИЧ). По данным ученых, тот штамм является частью версии ВИЧ-1 группы M, того же семейства вирусных подтипов, которые влияли на глобальные пандемии ВИЧ.

Как сообщало РБК-Украина, с помощью быстрых тестов за последние три года количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц увеличилась с 2 665 до 7 800.

Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ В Минздраве назвали статистику заболеваемости ВИЧ
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