В Украине более 200 человек умерли от СПИДа в декабре

Иллюстративное фото (УНИАН)

В декабре прошлого года в 509 пациентов диагностирован СПИД

В Украине зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 228 человек умерли от синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИДа) в декабре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).

По данным Минздрава, в декабре прошлого года в Украине официально зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 509 пациентов диагностирован СПИД, а 228 человек умерли от Спида

В Центре назвали пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2019 года:

гетеросексуальный - 1 118;

гомосексуальный - 36;

парентеральный - 426;

вертикальный - 228;

неизвестный - 7.

Также в Центре отметили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября прошлого года остается половой путь передачи инфекции.

Добавим, что Украина приняла Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года. Реализация Стратегии поможет охватить комплексными профилактическими услугами 90% лиц из групп населения с высоким риском поражения ВИЧ и охватить антиретровирусной терапией и достичь вирусной супрессии в 95%, что будет способствовать снижению уровня смертности от болезней, обусловленных СПИДом, на 90%.

Напомним, американские ученые из Abbott Laboratories впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита (ВИЧ). По данным ученых, тот штамм является частью версии ВИЧ-1 группы M, того же семейства вирусных подтипов, которые влияли на глобальные пандемии ВИЧ.

Как сообщало РБК-Украина, с помощью быстрых тестов за последние три года количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц увеличилась с 2 665 до 7 800.