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Минздрав направил в регионы лекарства по программе "Взрослая онкология"

НовостиМедицина    01.06.2018 - 14:58
Фото: Минздрав (РБК-Украина)
Фото: Минздрав (РБК-Украина)

В ближайшее время препараты будут доступны в больницах

По программе государственных закупок "Взрослая онкология" в регионы отправлено ряд препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, программой предусмотрено распределение лекарств: Карбоплатин - 1 190 упаковок; Оксалиплатин - 2 484 флаконов; Винорельбин - 912 флаконов; Доксорубицин - 13 182 флакона; Цисплатин 1 мг/мл - 8 077 флаконов; Цисплатин 0,5мг/мл - 7 678 флаконов; Гозерелин - 1 278 упаковок; Доцетаксел - 1 945 упаковок; Оксалиплатин - 2 484 флакона; Паклитаксел - 1 184 флакона; Флуороурацил - 41 576 флаконов; Гемцитабин - 2 955 флаконов; Филграстим - 448 упаковок. 

Сообщается, что в ближайшее время препараты будут доступны в больницах.

Как отмечается, Министерство здравоохранения закупает лекарства в пределах выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада Украины (в 2016 году - 3,4 млрд грн, в 2017 году - 5,9 млрд грн, в 2018 году - 5,9 млрд грн).

По данным Минздрава, государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.

Как сообщается, закупки лекарств через международные организации позволяют договариваться о специальных низких ценах для Украины, и благодаря этому увеличивать объемы закупленных лекарств.

Напомним, что Министерство здравоохранения подготовило законопроект, которым предусматривается отменить выдачу специального разрешения на занятие народной медициной (целительством).

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, лекарства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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