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Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Это будет раньше, чем украинское членство в ЕС.

Об этом он заявил в интервью изданию "Ліга.net".

Он заявил, что никаких дат не будет называть.

"Но по логике исторического процесса я могу довольно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сообщил министр.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.

А во Франции, например, прямо заявили, что еще не сложились условия для вступления Украины в НАТО.

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