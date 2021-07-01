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Україна вступить в НАТО раніше, ніж у ЄС, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву щодо вступу України в НАТО. Це буде раніше, ніж українське членство в ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".

Він заявив, що жодних дат не буде називати.

"Але за логікою історичного процесу я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.

А у Франції, наприклад, прямо заявили, що ще не склалися умови для вступу України до НАТО.

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