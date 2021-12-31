Украина встретит начало нового года с ливнями: прогноз погоды на завтра

Завтра, 1 января, по всей Украине будут ожидаться дожди и ливни. Впрочем, на западе и юге - дальше будет довольно тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня в Украине будут ожидаться осадки в виде дождя. Впрочем, теплая погода будет отмечаться на западе, юге и центральной части страны:
Фото: погода в Украине 1 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидается дождь. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 3 до 7, а ночью составит от 0 до +4.
Фото: погода в Киеве 1 января (meteo.gov.ua)