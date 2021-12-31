Україна зустріне початок нового року зі зливами: прогноз погоди на завтра

Завтра, 1 січня, по усій Україні очікуватимуться дощі та зливи. Втім, на заході та півдні і далі буде доволі тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться опади у вигляді дощу. Втім тепла погода відзначатиметься на заході, півдні й центральній частині країни:
Фото: погода в Україні 1 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікується дощ. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +3 до +7, а вночі становитиме від 0 до +4.
Фото: погода в Києві 1 січня (meteo.gov.ua)