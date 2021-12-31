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Україна зустріне початок нового року зі зливами: прогноз погоди на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 1 січня, по усій Україні очікуватимуться дощі та зливи. Втім, на заході та півдні і далі буде доволі тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться опади у вигляді дощу. Втім тепла погода відзначатиметься на заході, півдні й центральній частині країни:

  • на заході вдень від +5 до +8, а вночі - від +2 до +6;
  • на півночі вдень від 1 до +3, а вночі - від +1 до -3;
  • на сході вдень від +1 до +3, а вночі - від -1 до -5;
  • на півдні вдень від +3 до +8, а вночі - від +1 до +4;
  • у центрі вдень від +4 до +6, а вночі - від +1 до +3.

Фото: погода в Україні 1 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікується дощ. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +3 до +7, а вночі становитиме від 0 до +4.

Фото: погода в Києві 1 січня (meteo.gov.ua)

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