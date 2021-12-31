Украина встретит начало нового года с ливнями: прогноз погоды на завтра

Завтра, 1 января, по всей Украине будут ожидаться дожди и ливни. Впрочем, на западе и юге - дальше будет довольно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине будут ожидаться осадки в виде дождя. Впрочем, теплая погода будет отмечаться на западе, юге и центральной части страны:

на западе днем от +5 до +8, а ночью - от +2 до +6;

на севере днем от 1 до +3, а ночью - от +1 до -3;

на востоке днем от +1 до +3, а ночью - от -1 до -5;

на юге днем от +3 до +8, а ночью - от +1 до +4;

в центре днем от +4 до +6, а ночью - от +1 до +3.

Фото: погода в Украине 1 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидается дождь. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 3 до 7, а ночью составит от 0 до +4.

Фото: погода в Киеве 1 января (meteo.gov.ua)