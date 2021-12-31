ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина встретит начало нового года с ливнями: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 20:00
Украина встретит начало нового года с ливнями: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 1 января, по всей Украине будут ожидаться дожди и ливни. Впрочем, на западе и юге - дальше будет довольно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине будут ожидаться осадки в виде дождя. Впрочем, теплая погода будет отмечаться на западе, юге и центральной части страны:

  • на западе днем от +5 до +8, а ночью - от +2 до +6;
  • на севере днем от 1 до +3, а ночью - от +1 до -3;
  • на востоке днем от +1 до +3, а ночью - от -1 до -5;
  • на юге днем от +3 до +8, а ночью - от +1 до +4;
  • в центре днем от +4 до +6, а ночью - от +1 до +3.

Украина встретит начало нового года с ливнями: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 1 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидается дождь. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 3 до 7, а ночью составит от 0 до +4.

Украина встретит начало нового года с ливнями: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 1 января (meteo.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Погода в Украине
NEWS
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году