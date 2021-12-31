ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна зустріне початок нового року зі зливами: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 20:00
Україна зустріне початок нового року зі зливами: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 1 січня, по усій Україні очікуватимуться дощі та зливи. Втім, на заході та півдні і далі буде доволі тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться опади у вигляді дощу. Втім тепла погода відзначатиметься на заході, півдні й центральній частині країни:

  • на заході вдень від +5 до +8, а вночі - від +2 до +6;
  • на півночі вдень від 1 до +3, а вночі - від +1 до -3;
  • на сході вдень від +1 до +3, а вночі - від -1 до -5;
  • на півдні вдень від +3 до +8, а вночі - від +1 до +4;
  • у центрі вдень від +4 до +6, а вночі - від +1 до +3.

Україна зустріне початок нового року зі зливами: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 1 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікується дощ. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +3 до +7, а вночі становитиме від 0 до +4.

Україна зустріне початок нового року зі зливами: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 1 січня (meteo.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Погода в Україні
NEWS
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році