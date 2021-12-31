Україна зустріне початок нового року зі зливами: прогноз погоди на завтра
Фото: погода в Україні 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 1 січня, по усій Україні очікуватимуться дощі та зливи. Втім, на заході та півдні і далі буде доволі тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться опади у вигляді дощу. Втім тепла погода відзначатиметься на заході, півдні й центральній частині країни:
- на заході вдень від +5 до +8, а вночі - від +2 до +6;
- на півночі вдень від 1 до +3, а вночі - від +1 до -3;
- на сході вдень від +1 до +3, а вночі - від -1 до -5;
- на півдні вдень від +3 до +8, а вночі - від +1 до +4;
- у центрі вдень від +4 до +6, а вночі - від +1 до +3.
Фото: погода в Україні 1 січня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня також очікується дощ. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +3 до +7, а вночі становитиме від 0 до +4.
Фото: погода в Києві 1 січня (meteo.gov.ua)