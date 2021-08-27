Украина вскоре проведет новую эвакуацию людей из Афганистана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал еще одну эвакуацию людей из захваченного талибами Афганистана. По его словам, эвакуация состоится уже скоро.

"Мы сейчас находимся в стадии очередного этапа эвакуации. Я не могу раскрывать детали, но вскоре будут новости", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас закрыта гражданская часть аэропорта Кабула, но есть возможность выполнения рейсов из военной части аэропорта.