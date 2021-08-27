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Украина вскоре проведет новую эвакуацию людей из Афганистана

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал еще одну эвакуацию людей из захваченного талибами Афганистана. По его словам, эвакуация состоится уже скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

"Мы сейчас находимся в стадии очередного этапа эвакуации. Я не могу раскрывать детали, но вскоре будут новости", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас закрыта гражданская часть аэропорта Кабула, но есть возможность выполнения рейсов из военной части аэропорта.

Напомним, по последним данным, на территории Афганистана все еще находятся около 90 украинцев.

Добавим, 23 августа в Киеве приземлился третий эвакуационный рейс из Кабула.

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МИД УкраиныУкраинаАфганистанДмитрий КулебаКабул