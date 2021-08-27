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Україна незабаром проведе нову евакуацію людей з Афганістану

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував ще одну евакуацію людей з захопленого талібами Афганістану. За його словами, евакуація відбудеться вже незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Україна 24".

"Ми зараз перебуваємо у стадії чергового етапу евакуації. Я не можу розкривати деталі, але незабаром будуть новини", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі закрита цивільна частина аеропорту Кабулу, але є можливість виконання рейсів з військової частини аеропорту.

Нагадаємо, за останніми даними, на території Афганістану все ще перебувають близько 90 українців.

Додамо, 23 серпня у Києві приземлився третій евакуаційний рейс з Кабулу.

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МЗСУкраїнаАфганистанДмитро КулебаКабул