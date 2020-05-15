Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 135 млн долларов

Украина получит 135 млн долларов от Всемирного банка на дополнительное финансирование совместного проекта по улучшению сферы здравоохранения. Соответствующее соглашение было подписано 15 мая Министерством здравоохранения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины в Facebook.

По данным Минфина выделенные Всемирным банком средства пойдут на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Часть полученных средств, а именно 35 млн долларов, направят на меры по усилению защиты населения и противодействию распространению коронавируса.

"Другая часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие меры в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала НСЗУ", - заявили в Минфине.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 150 млн долларов. Дополнительное финансирование предоставляется в рамках проекта социальной поддержки украинцев. Помощь рассчитана на украинские семьи с низким уровнем дохода.

Также РБК-Украина писало, что Всемирный банк согласился выделить Украине дополнительные средства на поддержку медицинской отрасли. Украина в рамках совместного проекта должна была получить дополнительные 35 млн долларов.