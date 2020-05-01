ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 12:56
Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов
Фото: Всемирный банк (vsemirnyjbank.org)

Средства пойдут на поддержку малообеспеченных семей

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз банка.

Сообщается, что деньги выделяются в рамках проекта социальной поддержки украинцев, помощь рассчитана на семьи с низким уровнем дохода.

В рамках дополнительного финансирования 50 млн долларов будут направлены на по борьбу с распространением пандемии COVID-19, эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи малообеспеченным семьям и жилищных субсидий.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - отметил Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта "Рука помощи".

Напомним, ранее Всемирный банк одобрил дополнительный кредит Украине на борьбу с COVID-19. В частности, речь шла о сумме в 135 млн долларов в рамках проекта по улучшению системы здравоохранения.

В Раде появился закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии
Новости Украины Всемирный банккредит
News
On Top