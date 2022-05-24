Украина вряд ли скоро станет кандидатом на вступление в ЕС, - Рютте

Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте, слишком многим странам ЕС не нравится идете предоставления статуса кандидата для Украины. Также по его мнению, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.

"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление члены и ей сообщат, сколько шагов еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", - добавил Рютте.

Также сообщается, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призывают как можно быстрее дать Украине статус кандидата. Но премьер подчеркивает, что до российского вторжения Украина была "очень далеко" от статуса кандидата.