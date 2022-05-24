Україна навряд чи скоро стане кандидатом на вступ до ЄС, - Рютте

Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України. Також на його думку, такий швидкий процес був би несправедливим по відношенню до країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання аналогічного статусу.

"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивовано", - додав Рютте.

Також повідомляється, що кілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликають якнайшвидше дати Україні статус кандидата. Але прем'єр підкреслює, що до російського вторгнення Україна була "дуже далеко" від статусу кандидата.