Украина временно прекратит выплату долга после согласия G7 на реструктуризацию, - S&P
Украина предложила кредиторам отсрочить выплату долгов на два года и приостановит платежи. Предложение поступило на фоне значительного макроэкономического, внешнего и фискального давления, вызванного войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное агентство S&P Global Ratings.
По данным агентства, официальные кредиторы страны, в том числе страны "Большой семерки", уже приняли предложение, а держателям частных облигаций было предложено проголосовать по нему до 9 августа.
"Мы считаем практически несомненным, что правительство Украины прекратит выплаты по крайней мере части внешнего долга, как это задокументировано в настоящее время", - говорится в сообщении.
Как отмечает S&P, предложение об отсрочке обслуживания внешнего долга не включает никаких сокращений долга и предлагает некоторую компенсацию держателям облигаций в виде дополнительных процентных платежей по обычным еврооблигациям и платы за согласие по ценным бумагам, привязанным к ВВП.
Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.
Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.
Западные правительства-кредиторы "Большой семерки" заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.