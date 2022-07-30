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Украина временно прекратит выплату долга после согласия G7 на реструктуризацию, - S&P

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Украина, Суббота 30 июля 2022 10:11
Украина временно прекратит выплату долга после согласия G7 на реструктуризацию, - S&P Фото: Украина прекратит выплаты долгов на два года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина предложила кредиторам отсрочить выплату долгов на два года и приостановит платежи. Предложение поступило на фоне значительного макроэкономического, внешнего и фискального давления, вызванного войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное агентство S&P Global Ratings.

По данным агентства, официальные кредиторы страны, в том числе страны "Большой семерки", уже приняли предложение, а держателям частных облигаций было предложено проголосовать по нему до 9 августа.

"Мы считаем практически несомненным, что правительство Украины прекратит выплаты по крайней мере части внешнего долга, как это задокументировано в настоящее время", - говорится в сообщении.

Как отмечает S&P, предложение об отсрочке обслуживания внешнего долга не включает никаких сокращений долга и предлагает некоторую компенсацию держателям облигаций в виде дополнительных процентных платежей по обычным еврооблигациям и платы за согласие по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.

Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

Западные правительства-кредиторы "Большой семерки" заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

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